Экс-посол Франции в РФ: взрывом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт

Бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что взрывом на Крымском мосту украинские власти хотели вовлечь страны Запада в конфликт с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

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Как считает Бланшмезон, этот инцидент можно рассматривать как провокацию и попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к "более жестким действиям, выходящим за грань".

При этом он отметил, что ответ Путина был "в относительно умеренном ключе" и реакция Москвы не совпала с ожиданиями Киева. По словам бывшего дипломата, таким шагом президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие действия, которые бы вынудили страны Запада вмешаться. "Зеленский не может [добиться успеха] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну", — сказал бывший посол.