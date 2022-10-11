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1 час назад

Экс-посол Франции в РФ: взрывом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт

Газета.Ru

Бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что взрывом на Крымском мосту украинские власти хотели вовлечь страны Запада в конфликт с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

Экс-посол Франции в РФ: взрывом на Крымском мосту Киев пытался втянуть НАТО в конфликт
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Как считает Бланшмезон, этот инцидент можно рассматривать как провокацию и попытку подтолкнуть президента России Владимира Путина к "более жестким действиям, выходящим за грань".

При этом он отметил, что ответ Путина был "в относительно умеренном ключе" и реакция Москвы не совпала с ожиданиями Киева. По словам бывшего дипломата, таким шагом президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал спровоцировать Россию на такие действия, которые бы вынудили страны Запада вмешаться. "Зеленский не может [добиться успеха] без американской помощи, поэтому он пытается всеми силами добиться вовлечения США и НАТО в эту войну", — сказал бывший посол.

Поставки Киеву вооружений и другой военной помощи не должны перерастать в прямое вовлечение западных государств в конфликт с Россией, заключил Клод Бланшмезон. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал произошедшее на Крымском мосту "актом терроризма".

Общество,Клод Бланшмезон,Владимир Зеленский,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,НАТО,
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