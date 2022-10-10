Умер актер Василий Минаев

Актер Дзержинского театра драмы Василий Минаев скончался после продолжительной болезни на 42-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Василий Минаев закончил Казанское театральное училище. В труппу Дзержинского театра драмы поступил в 2001 году. Сыграл большое количество интересных ролей, был активно занят в репертуаре.
«Мы будем помнить Василия Минаева и как талантливого актера, и как очень доброго и веселого человека, а сыгранные им роли останутся в истории театра», - отмечается в сообщении.
В частности, в памяти зрителей останутся роль Василия в спектакле «Запах легкого загара», Матти в спектакле по пьесе Бертольда Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти», Флавия в «Квадра