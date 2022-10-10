Россиянам сообщили об ускоренном изменении климата

Этот процесс в нашей стране идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
С таким сообщением выступил руководитель организации Игорь Шумаков. Он добавил, что на протяжении двух лет с 2018 года теплосодержание океана было выше, чем прежде. Темпы его потепления показали значительный рост за последние 20 лет.
По словам метеоролога, среднегодовая глобальная приземная температура в ближайшие пять лет будет на один-два градуса выше доиндустриальных уровней начала прошлого века.
Директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов пояснил, что в России теплеет быстрее, потому что за этим стоит «совершенно понятная физика».
«Значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и речь идёт о суше, которая перегревается быстрее, чем океан», — сказал специалист.