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17 минут назад

В Гидрометцентре заявили об ускоренном потеплении климата в России

Говорит Москва

Этот процесс в нашей стране идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Россиянам сообщили об ускоренном изменении климата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким сообщением выступил руководитель организации Игорь Шумаков. Он добавил, что на протяжении двух лет с 2018 года теплосодержание океана было выше, чем прежде. Темпы его потепления показали значительный рост за последние 20 лет.

По словам метеоролога, среднегодовая глобальная приземная температура в ближайшие пять лет будет на один-два градуса выше доиндустриальных уровней начала прошлого века.

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Директор Главной геофизической обсерватории Владимир Катцов пояснил, что в России теплеет быстрее, потому что за этим стоит «совершенно понятная физика».

«Значительная часть территории нашей страны находится в высоких широтах, и речь идёт о суше, которая перегревается быстрее, чем океан», — сказал специалист.

Общество,Владимир Катцов,
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