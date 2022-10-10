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Установлены причастные к взрыву на Крымском мосту

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе доклада президенту России Владимиру Путину заявил о том, что уже удалось установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

По его словам, был определен маршрут движения взорванного на мосту автомобиля, а также «удалось установить подозреваемых».

«Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры», - пояснил глава СКР.

В России возобновят работу магазины «Иль де ботэ»

Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» откроются на месте торговых точек бренда Sephora, начиная с 10 октября. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Представитель «Иль де Ботэ» пояснил изданию, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску. При этом ребрендинг остальных магазинов планируется завершить к январю 2023 года.

Британцы назвали Байдена главным страхом американцев

Читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на президента США Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического американского нефтяного резерва до рекордно низкого уровня за последние 40 лет, а также призвали объявить ему импичмент. Об этом пишет РИА Новости.

По их мнению, Байдену «удалось испортить все, к чему он прикасался», и американцы уже боятся не президента России Владимира Путина, а собственного «лидера с красной кнопкой».

В США объяснили появление самолета-разведчика над «Северными потоками»

Самолет-разведчик ВМС США совершал обычный плановый полет в то время, когда на газопроводах «Северные потоки» произошло чрезвычайное происшествие. Об этом заявили РИА Новости в командовании военно-морских сил США по Европе и Африке.

«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов «Северный поток»», - отметили в военном ведомстве.

Российская подлодка сможет «слушать океан» на 360 градусов

Благодаря работам по усовершенствованию, подлодки «Варшавянка» смогут иметь гидроакустические буксируемые антенны, которые позволят «слушать океан» на задних курсовых углах. А значит, будет достигнута акустическая слышимость в 360 градусов, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.