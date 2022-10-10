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18 минут назад

Забота о комфорте: как Керченская паромная переправа выручает людей после теракта на Крымском мосту

ТК «Звезда»

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановлено полностью. Накануне были запущены и пригородные поезда. Работает и альтернативный морской путь на полуостров - Керченская паромная переправа.

Как Керченская паромная переправа выручает людей после теракта на Крымском мосту
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

За два кругорейса паром «Лаврентий» перевез 59 автомобилей и 400 пассажиров. Это уже второе судно, курсирующее между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива. Ранее десятки грузовиков и сотни людей принял на борт паром «Керченский-2».

Пробка из большегрузов все еще сохраняется у порта «Кавказ». Она растянулась примерно на километр. Водители ожидают своей очереди на паром. Машины простояли здесь всю ночь, но водители с пониманием относятся к ситуации.

Для тех, кто не смог попасть на судно, организовали пункты обогрева и полевую кухню. На завтрак готовят пирожки с картошкой и капустой, а на обед - картофельный суп. Здесь же чай, кофе, печенье, каша с мясом. Автомобилисты довольны, ведь питание организовали сытное и быстро.

Заботятся о комфорте пассажиров и на самих паромах. Поездку на «Лаврентии» совершила и наш корреспондент Ярослава Коценко. Из порта «Кавказ» в Керчь отправилось достаточно много пассажиров: около сотни человек. Условия очень комфортные. Корабли продолжают курсировать даже в пасмурную погоду, конечно, с соблюдением техники безопасности.

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