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26 минут назад

В Минтрансе сообщили о запуске движения пригородных поездов по Крымскому мосту

ТАСС

Движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту после теракта, произошедшего накануне утром, говорится в воскресенье в сообщении Минтранса РФ.

По Крымскому мосту пустили пригородные поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", - отметил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.

В министерстве сообщили, что с понедельника движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.

Общество,Крымский мост ЧП,Виталий Савельев,Минтранс РФ,РЖД,
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