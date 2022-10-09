По Крымскому мосту пустили пригородные поезда

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", - отметил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба.