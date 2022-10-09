В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
44 минуты назад

Названы сроки восстановления турпотока в Крым

Lenta.ru

В ближайшие две недели туристический поток на курорты Крыма будет сильно снижен. Его восстановление зависит не только от сроков ремонта поврежденного взрывом Крымского моста, но и от настроений туристов. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Названы сроки восстановления турпотока в Крым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Удар по отрасли нельзя назвать сильным, поскольку туристический сезон сейчас заканчивается, отметил аналитик.

«Если бы это произошло в августе, последствия для туризма были бы намного более плачевными, чем сейчас. Поток в Крым начал уменьшаться плавно где-то в середине сентября, ко второй декаде сентября это было уже заметно. Часть туристов пострадала, около 50 тысяч туристов остались в Крыму, сейчас они будут планомерно вывозиться», — рассказал он.

8 октября, в день взрыва на Крымском мосту, туристический поток на полуостров упал до нуля, отметил Алексан Мкртчян.

«9 октября маленький заезд был, где-то процентов 20 от того, что должно было заехать. Дальше я не думаю, что поток восстановится в полном размере, потому что люди где-то две недели будут выжидать. Если повторно не произойдет ничего плохого, люди поедут. Но в ближайшие две недели будет некоторая осторожность у туристов», — считает вице-президент Альянса турагентств России.

При этом падение спроса в этом регионе приведет к росту цен на других курортах, уверен Алексан Мкртчян.

По данным Ассоциации туроператоров, после ЧП от путевок в Крым отказались около 25 процентов отдыхающих. При этом туристы, которые должны приехать в ноябре и позже, пока не отменяют брони.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что агентство поддержит туристическую отрасль, пострадавшую после подрыва Крымского моста.

Взрыв на Крымском мосту произошел в 6 часов утра 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на мосту взорвался грузовой автомобиль, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также повреждены два автомобильных пролета моста в направлении полуострова.

Общество,Крымский мост ЧП,Зарина Догузова,Алексан Мкртчян,Ростуризм,НАК,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители