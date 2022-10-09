Названы сроки восстановления турпотока в Крым

«9 октября маленький заезд был, где-то процентов 20 от того, что должно было заехать. Дальше я не думаю, что поток восстановится в полном размере, потому что люди где-то две недели будут выжидать. Если повторно не произойдет ничего плохого, люди поедут. Но в ближайшие две недели будет некоторая осторожность у туристов», — считает вице-президент Альянса турагентств России.