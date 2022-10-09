Названы сроки восстановления турпотока в Крым

В ближайшие две недели туристический поток на курорты Крыма будет сильно снижен. Его восстановление зависит не только от сроков ремонта поврежденного взрывом Крымского моста, но и от настроений туристов. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Удар по отрасли нельзя назвать сильным, поскольку туристический сезон сейчас заканчивается, отметил аналитик.
«Если бы это произошло в августе, последствия для туризма были бы намного более плачевными, чем сейчас. Поток в Крым начал уменьшаться плавно где-то в середине сентября, ко второй декаде сентября это было уже заметно. Часть туристов пострадала, около 50 тысяч туристов остались в Крыму, сейчас они будут планомерно вывозиться», — рассказал он.
8 октября, в день взрыва на Крымском мосту, туристический поток на полуостров упал до нуля, отметил Алексан Мкртчян.
«9 октября маленький заезд был, где-то процентов 20 от того, что должно было заехать. Дальше я не думаю, что поток восстановится в полном размере, потому что люди где-то две недели будут выжидать. Если повторно не произойдет ничего плохого, люди поедут. Но в ближайшие две недели будет некоторая осторожность у туристов», — считает вице-президент Альянса турагентств России.
При этом падение спроса в этом регионе приведет к росту цен на других курортах, уверен Алексан Мкртчян.
По данным Ассоциации туроператоров, после ЧП от путевок в Крым отказались около 25 процентов отдыхающих. При этом туристы, которые должны приехать в ноябре и позже, пока не отменяют брони.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что агентство поддержит туристическую отрасль, пострадавшую после подрыва Крымского моста.
Взрыв на Крымском мосту произошел в 6 часов утра 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на мосту взорвался грузовой автомобиль, это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также повреждены два автомобильных пролета моста в направлении полуострова.