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37 минут назад

В Госдуме выступили против приглашения в парламент блогера Диденко

Елена Прошина

В Госдуме выступили против приглашения блогера Екатерины Диденко, получившей известность после гибели людей из-за сухого льда.

В Госдуме выступили против приглашения в парламент блогера Диденко
Фото: соцсетисоцсети

Депутат Ярослав Нилов считает, что блогер «притопит авторитет парламента».

В Telegram-канале Нилов написал, что не знает, «насколько можно доверять сообщению о визите королевы сухого льда» в Госдуму, но предлагает коллегам «режим легкой тревоги».

На этой неделе Диденко в своем блоге заявила, что ее якобы пригласили выступить 13 октября «в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме». Тема выступления - оказание первой помощи.

Два года назад, на дне рождения Диденко в бассейн кинули около 30 кг сухого льда, чтобы создать «эффект тумана». Три человека, включая мужа Диденко, прыгнули в воду, потеряли создание из-за углекислого газа и утонули. Еще четыре человека пострадали.

Ранее СМИ сообщили, что при думском комитете по делам семьи, женщин и детей создан «Союз социальных блогеров».

Общество,Ярослав Нилов,Госдума,
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