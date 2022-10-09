В Госдуме выступили против приглашения в парламент блогера Диденко

В Госдуме выступили против приглашения блогера Екатерины Диденко, получившей известность после гибели людей из-за сухого льда.

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Депутат Ярослав Нилов считает, что блогер «притопит авторитет парламента».

В Telegram-канале Нилов написал, что не знает, «насколько можно доверять сообщению о визите королевы сухого льда» в Госдуму, но предлагает коллегам «режим легкой тревоги».

На этой неделе Диденко в своем блоге заявила, что ее якобы пригласили выступить 13 октября «в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме». Тема выступления - оказание первой помощи.

Два года назад, на дне рождения Диденко в бассейн кинули около 30 кг сухого льда, чтобы создать «эффект тумана». Три человека, включая мужа Диденко, прыгнули в воду, потеряли создание из-за углекислого газа и утонули. Еще четыре человека пострадали.