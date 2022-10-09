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25 минут назад

Звезда «Сватов» высмеяла взрыв на Крымском мосту

Lenta.ruиещё 1

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал высмеяла взрыв на Крымском мосту, опубликовав скриншот переписки с мужем в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На публикацию украинской актрисы обратило внимание издание «Газета.Ru».

Супруг Кошмал отправил ей кадры с места происшествия, добавив подпись: «Вот тебе подарок на съемочный день». Актриса оценила шутку, сопроводив скриншот смеющимся эмодзи.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание семи топливных цистерн ЖД-состава. Были частично обрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью конструкции осталась без повреждений. В Следственном комитете России заявили, что в ходе происшествия погибли три человека.

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Ранее владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение. Он заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву — автомобиль оформлен на него, однако работает на фуре его дядя.

Общество,Видео,Анна Кошмал,Следственный комитет,
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