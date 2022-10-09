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14 минут назад

В РПЦ прокомментировали слухи об ухудшении здоровья патриарха

Майк Габриелян

Информация об ухудшении состояния здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла является фейком. Об этом заявил врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха
Фото: ТАССТАСС

Он назвал данные о нездоровье предстоятеля РПЦ «якобы новостями» и «новым жанром таким».

«Все у Патриарха хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», - написал Легойда в Telegram-канале.

Ранее в РПЦ рассказали, что патриарх заразился коронавирусом, но болезнь протекает в легкой форме. После этого один из телеграм-каналов написал "об ухудшении здоровья" предстоятеля РПЦ.

Общество,Владимир Легойда,Патриарх Кирилл,РПЦ,
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