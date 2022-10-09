В РПЦ ответили на слухи об ухудшении здоровья патриарха

Информация об ухудшении состояния здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла является фейком. Об этом заявил врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда .

Он назвал данные о нездоровье предстоятеля РПЦ «якобы новостями» и «новым жанром таким».

«Все у Патриарха хорошо, не дождётесь. Пользуйтесь только проверенными источниками информации», - написал Легойда в Telegram-канале.

Ранее в РПЦ рассказали, что патриарх заразился коронавирусом, но болезнь протекает в легкой форме. После этого один из телеграм-каналов написал "об ухудшении здоровья" предстоятеля РПЦ.