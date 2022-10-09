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1 час назад

Умер художник Валентин Громов

Газета.Ruиещё 1

Российский художник Валентин Громов умер на 94-ом году жизни, сообщает «Коммерсантъ».

Умер художник Валентин Громов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что художник умер в Санкт-Петербурге, до этого он продолжительно болел.

«Он оказался последним из «арефьевского круга» «нищенствующих живописцев», кто дожил до глубокой старости и очередного на его веку слома эпох», — отмечает издание.

Валентин Владимирович Громов — русский художник, живописец и график.

В 1946 поступил в Среднюю художественную школу при Академии Художеств. Соучениками Громова по СХШ были: Александр Арефьев, Александр Траугот, Михаил Войцеховский, Илья Глазунов, Леонид Миронов, Шолом Шварц, Владимир Пекшев (Шагин).

Работал декоратором в театре.

В 1956 году, после открытия экспозиции живописи французского импрессионизма и пост-импрессионизма в Эрмитаже испытывает сильное влияние французской живописи. На формирование художника в это время оказали влияние французские художники Дега, Тулуз-Лотрек и Ренуар.

Сюжеты работ Громова — театр, сцены в парках и на пляже, виды ленинградских пригородов.

Общество,Александр Траугот,Валентин Громов,Илья Глазунов,Леонид Миронов,Александр Арефьев,Коммерсант,Эрмитаж,
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