Умер художник Валентин Громов

Российский художник Валентин Громов умер на 94-ом году жизни, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что художник умер в Санкт-Петербурге, до этого он продолжительно болел.

«Он оказался последним из «арефьевского круга» «нищенствующих живописцев», кто дожил до глубокой старости и очередного на его веку слома эпох», — отмечает издание.

Валентин Владимирович Громов — русский художник, живописец и график.

В 1946 поступил в Среднюю художественную школу при Академии Художеств. Соучениками Громова по СХШ были: Александр Арефьев, Александр Траугот, Михаил Войцеховский, Илья Глазунов, Леонид Миронов, Шолом Шварц, Владимир Пекшев (Шагин).

Работал декоратором в театре.

В 1956 году, после открытия экспозиции живописи французского импрессионизма и пост-импрессионизма в Эрмитаже испытывает сильное влияние французской живописи. На формирование художника в это время оказали влияние французские художники Дега, Тулуз-Лотрек и Ренуар.