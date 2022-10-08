Туристам дали совет по отдыху в Крыму

Путешественникам, отдых которых завершается 8-9 октября, рекомендуется продлить проживание на ближайшие даты. Об этом сообщила в субботу руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, необходимо обратиться к представителям средств размещения (отелей, санаториев и др.), в которых они проживают. Путешественникам, отдых которых завершается 8-9 октября, мы рекомендуем в случае необходимости по возможности скорректировать сроки и планы по поездке и продлить проживание на ближайшие даты", - написала она.
Отдыхающим в Крыму организованным туристам необходимо держать связь со своим туроператором. По согласованию с ним они вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо изменить направление отдыха. Туроператорам в случае необходимости рекомендуется продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8-9 октября. Просьба оказывать содействие в продлении отдыха направлена всем гостиницам и санаториям Крыма, а также туроператорам, подчеркнула глава ведомства.
Она отметила, что самостоятельные туристы в случае необходимости могут обратиться к администраторам средств размещения, в которых у них забронирован номер, и перенести сроки поездки на более поздние даты. В настоящее время идет запуск паромной переправы. Кроме того, по сообщению властей Крыма, частично возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Ведутся работы по возобновлению железнодорожного сообщения с Крымом, добавила Догузова.