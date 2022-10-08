Умер актер Иван Ромашко

Народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет. О смерти актера сообщает сайт Новосибирского музыкального театра.
«Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого «советского» периода, где бы ни блистал артист» ,— сказано в некрологе.
Иван Андреевич Ромашко играл Василия Теркина в одноименной комедии (1975), деда Нечипора в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987), сеньора Мендосо в музыкальной комедии "День чудесных обманов" (1989).
Он также написал либретто к спектаклям «Рябина красная», «Ветры осенние».
Артист родился в 1929 году, окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории. Ромашко награжден орденом Почета, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска".
Прощание с актером состоится 8 октября с 12.30 до 13.30 в Похоронном доме ИМИ (ул. Кропоткина 112).