Подсчитано число оставшихся в Крыму туристов

Десятки тысяч человек находятся в настоящее время в Крыму на отдыхе, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадало полотно автомобильной и железнодорожной частей. Ведется подготовка к восстановительным работам.

Глава РСТ Илья Уманский уточнил, что в Крыму находится большое количество туристов. Несколько тысяч из них должны были уехать в ближайшие 2-3 дня. Кроме того, ожидался приезд новых отдыхающих.

Он подчеркнул, что туроператоры готовы вернуть денежные средства за путевки в Крым. Представители отелей, в свою очередь, заявили о готовности вернуть деньги за забронированные номера.