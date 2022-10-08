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21 минуту назад

Подсчитано число оставшихся в Крыму туристов

Илья Родин

Десятки тысяч человек находятся в настоящее время в Крыму на отдыхе, рассказали в Российском союзе туриндустрии. Об этом пишет РИА «Новости».

Подсчитано число оставшихся в Крыму туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадало полотно автомобильной и железнодорожной частей. Ведется подготовка к восстановительным работам.

Глава РСТ Илья Уманский уточнил, что в Крыму находится большое количество туристов. Несколько тысяч из них должны были уехать в ближайшие 2-3 дня. Кроме того, ожидался приезд новых отдыхающих.

Он подчеркнул, что туроператоры готовы вернуть денежные средства за путевки в Крым. Представители отелей, в свою очередь, заявили о готовности вернуть деньги за забронированные номера.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что туроператоры и региональные власти ведут подсчет находящихся в Крыму туристов. По предварительной оценке, на полуострове могу находиться свыше 50 тыс. отдыхающих.

Общество,Крымский мост ЧП,Российский союз туриндустрии,Ассоциация туроператоров России,
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