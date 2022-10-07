В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Турцией

«Отмены бронирований нет. Сейчас в октябре традиционно для Турции идёт спад сезона, но самолёты пустые не летают. Да, сокращается количество полётных программ, но это планово, потому что лето прошло и все готовятся к зимнему сезону. Опция раннего бронирования Турции также сохранится в будущем», — заявил он в беседе с НСН.