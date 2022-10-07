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1 час назад

В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Турцией

RT на русском

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию с Турцией.

В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с Турцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмены бронирований нет. Сейчас в октябре традиционно для Турции идёт спад сезона, но самолёты пустые не летают. Да, сокращается количество полётных программ, но это планово, потому что лето прошло и все готовятся к зимнему сезону. Опция раннего бронирования Турции также сохранится в будущем», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, есть определённые неудобства, но это не значит, что турпоток каким-то образом прекратится.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым востребованным среди жителей России турнаправлением летом.

Общество,Александр Осауленко,
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