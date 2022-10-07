В России зафиксировали рост спроса на услуги адвокатов и грузчиков

В России зафиксировали рост спроса на услуги адвокатов, нотариусов и грузчиков.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками сервиса «Профи».

Специалисты изучили изменение спроса в период с 21 по 30 сентября.

Как оказалось, больше всего вырос спрос на услуги нотариусов — на 549%.

Запрос на услуги адвокатов и юридические консультации показал рост на 48%.

Перевозка вещей и грузов стала более востребованной на 9%.