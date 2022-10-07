В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

В России зафиксировали рост спроса на услуги адвокатов и грузчиков

RT на русском

В России зафиксировали рост спроса на услуги адвокатов, нотариусов и грузчиков.

В России зафиксировали рост спроса на услуги адвокатов и грузчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками сервиса «Профи».

Специалисты изучили изменение спроса в период с 21 по 30 сентября.

Как оказалось, больше всего вырос спрос на услуги нотариусов — на 549%.

Запрос на услуги адвокатов и юридические консультации показал рост на 48%.

Перевозка вещей и грузов стала более востребованной на 9%.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с «Радио 1» объяснила популярность творческих профессий.

Общество,Татьяна Минаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители