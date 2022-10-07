Россиян задержали за растяжку на мосту с поздравлением Путину

В Екатеринбурге на Макаровском мосту утром появилась растяжка с поздравительной надписью в честь президента России Владимира Путина, отмечающего 70-летие. Однако баннер провисел недолго, кроме того, полицейские наказали инициаторов акции, сообщает информационный портал Е1.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам очевидцев, правоохранители задержали семь человек.

«Приехали полицейские, погрузили участников и увезли, а растяжку сняли», — сказал один из свидетелей.

В полиции Екатеринбурга произошедшее не комментируют.

Ранее стало известно, какие подарки получил Путин, который в свой день рождения находился на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил юбиляру трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подарил Путину открытку.