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21 минуту назад

Россиян наказали за поздравление Путину

Lenta.ru

В Екатеринбурге на Макаровском мосту утром появилась растяжка с поздравительной надписью в честь президента России Владимира Путина, отмечающего 70-летие. Однако баннер провисел недолго, кроме того, полицейские наказали инициаторов акции, сообщает информационный портал Е1.

Россиян задержали за растяжку на мосту с поздравлением Путину
Фото: ТАССТАСС

По словам очевидцев, правоохранители задержали семь человек.

«Приехали полицейские, погрузили участников и увезли, а растяжку сняли», — сказал один из свидетелей.

В полиции Екатеринбурга произошедшее не комментируют.

Ранее стало известно, какие подарки получил Путин, который в свой день рождения находился на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Так, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил юбиляру трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подарил Путину открытку.

В Кремле рассказали о поздравивших Путина с юбилеем зарубежных лидерах

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде и был крещен в Спасо-Преображенском соборе. Он стал третьим сыном в семье, однако два старших брата — Альберт и Виктор — умерли до его рождения.

Общество,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,
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