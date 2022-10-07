Король Карл отказался почтить память Елизаветы II

По сообщениям одного из популярных зарубежных изданий, Карл III, провозглашенный королем менее чем месяц назад, должен был быть официально коронован 2 июня 2023 года. Эта дата была заявлена в связи с тем, что именно на это число приходится семидесятая годовщина коронации его матери Елизаветы II. Однако Букингемский дворец официально опроверг данную новость. По неподтвержденным данным, причиною тому является слишком краткий срок на подготовку торжества, связанного с коронацией. Таким образом, сын усопшей королевы Елизаветы II не оправдал надежды своих подданных. Они ожидали, что Карл III будет использовать любую возможность для того, чтобы почтить память матери.