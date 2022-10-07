Король Карл отказался почтить память Елизаветы II

Король Карл III отказался использовать возможность почтить память своей покойной матери Елизаветы II. Подданные были разочарованы таким поступком недавно провозглашенного монарха.
По сообщениям одного из популярных зарубежных изданий, Карл III, провозглашенный королем менее чем месяц назад, должен был быть официально коронован 2 июня 2023 года. Эта дата была заявлена в связи с тем, что именно на это число приходится семидесятая годовщина коронации его матери Елизаветы II. Однако Букингемский дворец официально опроверг данную новость. По неподтвержденным данным, причиною тому является слишком краткий срок на подготовку торжества, связанного с коронацией. Таким образом, сын усопшей королевы Елизаветы II не оправдал надежды своих подданных. Они ожидали, что Карл III будет использовать любую возможность для того, чтобы почтить память матери.
Однако стоит напомнить, что такое решение может быть обусловлено исторически сложившимися традициями. Ведь Елизавета II была официально коронована лишь через год и 4 месяца, а вот коронация её отца Георга VI официально прошла спустя 5 месяцев.
Всё же подданные считают, что можно было уложиться в 8 месяцев, которые остаются до 70-летия коронации Елизаветы II. Ведь и сам Карл III заявлял, что намерен максимально упростить церемонию и сделать её менее “помпезной.”