В Северодвинске сделают монумент из рубки самой скоростной в мире подлодки

Памятник из самой скоростной в мире подводной лодки "Золотая рыбка" сделают в Северодвинске в Архангельской области. Как сообщает в пятницу пресс-служба Севмашпредприятия, сначала рубку отремонтируют.

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"Специалисты Севмаша (входит в ОСК) завершили технический осмотр рубки атомной подводной лодки проекта 661 "Анчар" - самой скоростной АПЛ в мире ("Золотая рыбка"). После проведения всех этапов ремонта эта конструкция легендарного корабля будет установлена в Приморском парке Северодвинска как памятная композиция", - указано в сообщении.

Для создания композиционного облика конструкции АПЛ необходимо будет выполнить стыковку кормовой и носовой частей в единую конструкцию, заварить трещины в корпусе, поменять иллюминаторы, восстановить леерное ограждение и покрасить рубку. Сейчас ведутся расчеты стоимости предстоящих работ.