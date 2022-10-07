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19 минут назад

В Северодвинске сделают монумент из рубки самой скоростной в мире подлодки

ТАСС

Памятник из самой скоростной в мире подводной лодки "Золотая рыбка" сделают в Северодвинске в Архангельской области. Как сообщает в пятницу пресс-служба Севмашпредприятия, сначала рубку отремонтируют.

В Северодвинске сделают монумент из рубки самой скоростной в мире подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Специалисты Севмаша (входит в ОСК) завершили технический осмотр рубки атомной подводной лодки проекта 661 "Анчар" - самой скоростной АПЛ в мире ("Золотая рыбка"). После проведения всех этапов ремонта эта конструкция легендарного корабля будет установлена в Приморском парке Северодвинска как памятная композиция", - указано в сообщении.

Для создания композиционного облика конструкции АПЛ необходимо будет выполнить стыковку кормовой и носовой частей в единую конструкцию, заварить трещины в корпусе, поменять иллюминаторы, восстановить леерное ограждение и покрасить рубку. Сейчас ведутся расчеты стоимости предстоящих работ.

Рубка АПЛ проекта 661 будет установлена в Северодвинске как памятный объект, демонстрирующий мастерство и талант кораблестроителей Севмаша, конструкторов АО "СПМБМ (Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения) "Малахит", представителей контрагентских организаций, которые создавали этот корабль.

Общество,СПМБМ Малахит,Севмаш,
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