Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

Шумский родился 10 июня 1945 года. Во время службы он впервые попробовал себя на большой сцене в качестве музыканта армейского ансамбля. В 1967 году получил звание Лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества. Он работал на многих телевизионных советских передачах, а также выступал с ансамблями и оркестрами. В 2000 году певец удостоился звания заслуженного артиста России.