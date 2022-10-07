Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

Эстрадный певец и актер Леонид Шумский скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает rg.ru.
Причина смерти неизвестна.
Шумский родился 10 июня 1945 года. Во время службы он впервые попробовал себя на большой сцене в качестве музыканта армейского ансамбля. В 1967 году получил звание Лауреата Всесоюзного фестиваля народного творчества. Он работал на многих телевизионных советских передачах, а также выступал с ансамблями и оркестрами. В 2000 году певец удостоился звания заслуженного артиста России.
В кино Шумский известен по роли Виктора Грачева в советском военном боевике «Отряд особого назначения».