Названа причина популярности игрушек Хагги Вагги

Клыкастый монстр Хагги Вагги стремительно набирает популярность. Вместе с экспертами разбираемся, насколько опасно плюшевое чудовище для неокрепшей психики малышей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На днях Роскачество сообщило, что начинает исследование игрушек Хагги Вагги на безопасность и качество. Подчеркивается, что игрушки получат и психолого-педагогическую оценку.

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«Милый пушистый монстр, созданный для объятий», — значится в описании плюшевого Хагги Вагги на торговых интернет-площадках. Есть и уточнение, что эта детская игрушка — бестселлер, проходящий под маркировкой «антистресс». И хотя логическому объяснению факт этот не поддается, спрос на них огромный. Детям нравится.

Родители же, исходя из привычной модели «у моего малыша должно быть все, что у других и даже лучше», бросаются скупать зубастых чудищ, не слишком озадачиваясь, откуда, собственно, «приплыл» этот зверь на наши прилавки. Для тех, кто не в курсе: Хагги Вагги — персонаж популярной компьютерной игры Poppy Playtime в жанре survival horror, что в переводе на русский язык означает «выживание в кошмаре».

— Особенности так называемых хоррор-игр в том, что они щекочут нервы, нагнетая атмосферу страха и тревоги по аналогии с фильмами ужасов, — объясняет менеджер по продажам компьютерных игр Сергей Давидян. — Игра Poppy Playtime вышла на рынок в прошлом году, она понравилась, стримеры-геймеры ее изрядно распиарили: мол, со страху аж подпрыгиваешь.

Там есть элементы головоломок, надо их разгадывать, а заодно убегать от синего монстра. По сюжету Хагги Вагги был добрым сотрудником фабрики игрушек, но из-за какой-то катастрофы превратился в монстра, который может заобнимать до смерти.

Кстати, у производителя никакие возрастные ограничения к этой игре не указаны. Чем этот персонаж, моментально ставший мемом, зацепил, не знаю, но про него начали делать мультики, снимать видеоклипы. Естественно, заметив ажиотаж, производители начали выпускать куклы Хагги Вагги, пряники с его изображением и даже тортики.

«Я мог бы обнимать тебя вечно, пока ты не испустишь дух. Мои зубы остры и готовы наносить смертельные раны», — вопит Хагги Вагги в англоязычной версии игры.

К слову, это очень не понравилось мамам из многих стран мира. В Австралии, например, весной этого года родительская общественность на портале крупного интернет-издания начала протестную кампанию, упирая на то, что «жуткая онлайн-фигура представляет смертельную угрозу для детей».

В нашей стране так это или нет, теперь будут разбираться эксперты Роскачества. Мнение одного из них, депутата Госдумы, врача-педиатра Татьяны Буцкой, уже размещено на сайте ведомства: «Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику».

В нашей стране проблему наводнивших прилавки монстров первыми подняли родители. И, кажется, любому трезвомыслящему взрослому понятно: особого желания пообниматься со скалящимся чудищем не возникает и чувства добрые оно не пробуждает. Но каково же было изумление пап и мам, когда на их вопросы, не опасны ли такие игрушки для психики их чад, множество экспертов начали твердить, что они полезны!

«В интернете практически нет информации о плохом влиянии этих игрушек на наших детей! — пишет в соцсетях многодетная мама Таисия Вострикова. — Изучила кучу материалов, статей психологов, отзывов родителей. И была нереально удивлена, что эксперты на полном серьезе рассуждают о пользе этой гадости!»

На крупном родительском портале тоже кипит негодование: «По мнению «авторитетных психологов», эти игрушки должны помогать детям побороть страхи. Хочется спросить: вы в своем уме вообще?! Ребенок любит, жалеет убийцу и с ним спит. Смотрит мультик, как он убивает, и это — нормально? Не надо быть психологом или педагогом, чтобы понять, что у детей в голове происходит смешивание представлений о добре и зле».

Действительно, мнений различных экспертов, подкрепленных всевозможными званиями и регалиями, достоверность которых проверить невозможно, в интернете не счесть. Перелопачивая множество страниц в сети, приходишь к выводу: нужно не просто прочесть мнение того или иного «эксперта», но еще и уточнить, какова, собственно, квалификация того, кто его высказывает.

Так, «семейный и детский психолог», ратующий о пользе страшных игрушек, Алина Миловидова после простой проверки интернет-поисковиком оказалась «трансформационным коучем» и занимается, как указано на ее личном сайте, «качественными изменениями личности».

«Эти игрушки так популярны, потому что игра с ними — безопасный способ выражения своих чувств для ребенка, а также снятия тревоги. Это происходит на бессознательном уровне», — утверждает она.

Еще один «игровой тренер» внушает папам и мамам совсем странные вещи. Цитирую:

«Для детей любая выбранная игрушка — это форма выражения каких-то чувств. Например, родители задаются вопросом, нужно ли иметь в детском наборе такой предмет, как игрушечный унитаз? Я думаю, ничего плохого в этом нет. При помощи этой игрушки дети осваивают вопросы, связанные с гигиеной. Трехлетнему ребенку, который еще недавно пользовался горшком, трудно найти слова и выразить, допустим, свой страх провалиться в унитаз. И игра с кукольной сантехникой — это возможность отрефлексировать тревогу. Так же и с негативными персонажами — ребенок таким образом проживает определенные чувства».

Вот именно. Из-за переживаний детей, получивших в руки модную игрушку, которая «есть уже у Тани, Вани и мне тоже надо», как раз и бьют в колокола родители.

— Лично я видела, как ребенок лет шести бегал по детской площадке и с звериным рыком лупил других детей, делая вид, что Хагги Вагги, который был у него в руках, их жрет, — рассказывает москвичка, мама двоих детей Дарья Тишина. — Дети разбегались, мальчик явно перестарался в игре. В нем была видна агрессия, удовольствие и какое-то безумное желание делать больно. Выглядело это жутко, я своих малышей поскорее увела домой.

Понятно, что исследование, о котором сообщило Роскачество, начато не случайно. И проверять игрушки-страшилки, хочется верить, будут жестко. Просто потому, что на одной чаше весов выгода продавцов явно неполезного товара для детей, а на другой — здоровье маленьких граждан страны.

— Соусы, под которыми лоббируются интересы тех, кто производит и реализует эту игрушку, иначе я подобные вбросы назвать не могу, могут быть самыми разными, — считает кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Бороться с детскими страхами, конечно, нужно. Но уж точно не подобной шоковой терапией. В русских сказках всегда присутствовали отрицательные персонажи: Баба-яга, Кощей Бессмертный… Но они не пугали, а играли роль антагонистов доброму герою, который всегда побеждает зло. Поэтому и страх перед «плохим» исчезает. В случае с Хагги Вагги такого не происходит. Как и сама игра, плюшевый монстр провоцирует агрессию. С точки зрения психологии восприятия зубы и оскал — ее ключевые признаки.

Кстати, на большинстве торговых площадок производитель плюшевых монстров не указан. Однако крупная российская компания детских товаров сообщает, что Хагги Вагги за 1999 рублей — игрушка отечественная, предназначенная для детей от 12 лет и что она «станет лучшим другом ребенка».

— Это совсем не так! — комментирует нейробиолог одной из столичных клиник Петр Зайцев. — Любая реакция, связанная с проявлением таких эмоций, как отвращение, страх, провоцирует выработку кортизола. Его избыток в организме может ухудшить работу иммунной системы, вызвать нарушение сна и другие негативные последствия. Поэтому в случае с игрушками типа Хагги Вагги важно, как ребенок на них реагирует. Но я бы, конечно, не рисковал. Страх далеко не всегда проявляется внешними признаками. И даже если вам кажется, что у ребенка, засыпающего в обнимку с монстром, ровный эмоциональный фон, это не значит, что ему не снятся кошмары.

Категорически не советуют идти на поводу у модных веяний и педагоги, и воспитатели дошколят.

— Малышам такие игрушки даже не стоит показывать, не то что давать в них играть, — говорит педагог-воспитатель столичного образовательного центра Ольга Красновская. — Во-первых, вы не можете предугадать реакцию: один ребенок схватит этого Хагги Вагги и будет мирно кормить его из ложечки, а другой — испугается до истерики. Так зачем же рисковать?

Но и тем детям, которые спокойно воспринимают страшилку, она тоже не полезна. Причем как совсем маленьким, так и ребятам постарше. Дело в том, что в этом случае происходит когнитивный диссонанс: ребенок понимает, что острых зубов, оскала по идее нужно бояться, а с другой стороны, она квалифицируется взрослыми как игрушка. А как одновременно любить и бояться? Такой разрыв шаблона может спровоцировать девиантное поведение.

Ярых противников Хагги Вагги, впрочем, тоже слегка «заносит».

— Читала недавно комментарии по этому поводу вроде бы серьезных экспертов, которые в качестве главного недостатка этой игрушки назвали его антропоморфность, — говорит детский психолог Людмила Федотова. — Дошли до того, что начали утверждать: мол, игрушки не могут быть бесполыми! Вот этого, честно, понять не могу. Моя дочь обожала Чебурашку, но у нее эта мягкая игрушка была девочкой с розовым бантиком. Так что давайте и здесь обойдемся без перегибов.

А защитники Хагги Вагги, кстати, часто мотивируют его полезность тем, что такие страшные чудовища могут стать элементом игротерапии. Снова подмена понятий! Игротерапия направлена в том числе на то, чтобы избавить детей от каких-то страхов, которые у них проявились по тем или иным причинам. Задача игрового психотерапевта: снять тревожность, создав позитивную атмосферу. Зачем эту тревожность провоцировать? Это как «клин клином» вышибать. А есть множество других способов — добрых, успокаивающих, снимающих напряжение.

Вообще, как показывает практика, интеллектуальное и физическое развитие ребенка происходит быстрее и легче в состоянии внутреннего покоя. Эмоциональные качели, неизбежные при общении с очень спорным персонажем, гармоничное развитие тормозят. Многие родители, кстати, говорят, что их дети «искренне полюбили этих забавных лохматых героев». Но даже если так: задайте себе простой вопрос: а что в этом хорошего?

Внук мой пятилетний тоже пристает: купи да купи синенького Хагги. Зашли на днях с ним в магазин, а там ларек с игрушками. И буквально завален он всевозможными зубастиками, какими-то одноглазыми рыбочеловеками и прочими ужасами детского мира. А посередине всего этого отвратительного изобилия разглядела я мягкого плюшевого ежика, похожего на героя известного мультфильма. Только этот не в тумане, а в окружении монстров оказался. Показала его своему Максиму.

— Давай его купим! — оживился внук. — И пусть он будет под моей защитой.