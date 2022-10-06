Россиян предупредили об аномальной зиме

Грядущая зима будет сопровождаться длительными аномалиями — сильными повышениями и понижениями температуры. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
По его словам, каждый сезон в России появляются периоды с необычной погодой — сильными дождями или наоборот засухой. Причем они происходят не только летом, но и зимой, отметил Терешонок.
«Зимой будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и понижения температуры. Имеются в виду продолжительные, то есть, на неделю и более периоды», — добавил климатолог.
Терешонок указал на то, что с каждым годом подобных опасных явлений будет только больше.