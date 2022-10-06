Принц Уильям с женой посетили организацию по предотвращению самоубийств

Принц и принцесса Уэльские прибыли в Белфаст, где посетили благотворительную организацию, занимающуюся предотвращением самоубийств. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Белфаст с однодневным официальным визитом. Программа членов королевской семьи в городе началась с посещения благотворительной организации PIPS. Она оказывает поддержку людям, которые хотят или хотели покончить с собственной жизнью.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала шелковую блузку бренда Winser London за £295, к ней в тон синее пальто, предположительно, Alexander McQueen, и темно-синие брюки. Она дополнила образ серьгами-обручами Missoma за £85 и сумкой DeMellier London за £295.