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1 час назад

В Петербурге из-за циклона Zydrane закрывают дамбы

ТАСС

Атлантический циклон Zydrane спровоцировал в Петербурге повышение уровня воды и усиление ветра до 22 м/с, в связи с этим дирекцией КЗС принято решение о закрытии дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В Петербурге из-за арктического циклона закроют дамбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целях минимизации влияния морского нагона на подъем уровня воды в устье реки Невы, по согласованию с ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу, в 15:00 6 октября 2022 года задействован режим частичного перекрытия КЗС: затворы водопропускных сооружений В-1 - В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2 начали движение на закрытие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в ночь с 6 на 7 октября 2022 года ожидается подъем уровня воды в устье реки Невы из-за атлантического циклона Zydrane. Он также принесет настоящую осеннюю погоду с дождем и усилением ветра западных направлений, порывы которого над акваторией Финского залива могут достигать 17-22 м/с.

К вечеру 6 октября специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют подъем уровня воды в Невской губе, который не превысит критических значений. Диспетчерская служба, а также линейный персонал Дирекции КЗС работают в режиме повышенной готовности.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу также предупредило, что 7 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с.

Общество,МЧС России,
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