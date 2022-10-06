Часть учеников школы в Ижевске после стрельбы хотят сменить учебное заведение

"Мы общались с родителями, у многих есть страх, некоторые говорят о том, что собираются перевести детей на домашнее обучение. Мы понимаем, что должно пройти время, специалисты будут работать. Кто-то не хочет идти в эту школу, хочет школу менять. Мы к этому относимся с пониманием, сейчас прорабатываем, что пойдут в какие-то другие школы. Если никаких медицинских противопоказаний не будет, как только психологически дети будут готовы к этому, то они начнут, конечно, учиться", - сказала она.