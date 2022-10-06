Часть учеников школы в Ижевске после стрельбы хотят сменить учебное заведение

Ряд учащихся школы №88 в Ижевске, где 26 сентября произошла стрельба, рассматривают возможность смены учебного заведения, этот вопрос прорабатывается. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова после посещения пострадавших детей и их семей.
"Мы общались с родителями, у многих есть страх, некоторые говорят о том, что собираются перевести детей на домашнее обучение. Мы понимаем, что должно пройти время, специалисты будут работать. Кто-то не хочет идти в эту школу, хочет школу менять. Мы к этому относимся с пониманием, сейчас прорабатываем, что пойдут в какие-то другие школы. Если никаких медицинских противопоказаний не будет, как только психологически дети будут готовы к этому, то они начнут, конечно, учиться", - сказала она.
Львова-Белова отметила, что важно продолжать сопровождение каждого ребенка отдельно. "Важно, чтобы медицинская, психологическая и человеческая помощь была оказана всем детям, пострадавшим в этой страшной трагедии, самое главное, чтобы было ощущение, что мы все рядом, что мы вместе с ними", - подчеркнула детский омбудсмен.
Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали. 27 сентября 15 пострадавших были отправлены спецбортом МЧС в Москву.