День рождения Владимира Путина: дата, как отмечает праздник президент России

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2022 году президенту России исполняется 70 лет. Его отец Владимир Спиридонович Путин был участником ВОВ, а мать Мария Ивановна Шеломова пережила блокаду в Ленинграде и работала на заводе.

Как Владимир Путин отмечает дни рождения

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Традиционно свой день рождения Владимир Путин проводит в кругу родных и близких людей, как об этом регулярно сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако он редко берет выходной в этот праздник и может проводить его за рабочими встречами и совещаниями. Ежегодно он принимает поздравления от своих коллег из других стран.

В этом году, как сообщает Дмитрий Песков, день рождения президента тоже будет рабочим. По словам пресс-секретаря, у главы страны запланированы “рабочие мероприятия”.

Также день рождения Владимира Путина будут отмечать в регионах страны. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует масштабные массовые мероприятия в республике 7 октября.

Детство и юность

В детстве Владимир Путин увлекался дзюдо. Рассказывал, что мать этого не одобряла. Все изменилось, когда к ним в дом пришел его тренер и рассказал об успехах сына. В 1973 году Владимир Путин стал мастером спорта по самбо, а в 1975 — по дзюдо.

До шестого класса, как рассказывала учительница Владимира Путина, он учился не очень хорошо. Однако после понял, что хочет добиться многого в жизни: начал учиться без троек и пошел в пионеры.

Первые восемь классов он учился в школе №193 в Ленинграде, потом перешел в другое учебное заведение №281. Оно было создано на базе технологического института и специализировалось на уроках химии. Окончил школу в 1970 году.

После школы Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, а потом пошел учиться в Высшую школу Комитета государственной безопасности №1. Факультет он выбирал, исходя из требований КГБ, так как мечтал быть разведчиком. Сам он признавался, что стремился к этой работе из-за того, что ему понравились рассказы сотрудников о своей профессии.

Работа в КГБ

Сначала Владимир Путин служил в секретариате управления КГБ, потом перешел в отдел контрразведки. После этого он занимался переподготовкой других специалистов.

Во время работы в контрразведке к нему присмотрелись специалисты из отдела внешней разведки, его перевели в Москву на год, а потом он вернулся в Ленинград. Еще четыре года он пробыл в своем родном городе. После этого вернулся в столицу для учебы в Краснознаменном институте имени Андропова. Там его готовили перед поездкой в ГДР.

В 1985 году он уехал в командировку в Германию, где работал в Дрездене в территориальной разведточке. За пять лет его дважды повышали, и так он стал старшим помощником отдела и подполковником, а также получил медаль.

Переезд в Москву и политическая карьера

До 1990 года Владимир Путин работал в ГДР, а потом вернулся в Ленинград, где работал помощником ректора по международным связям в Ленинградском государственном университете.

Спустя шесть лет он переехал в Москву, где начал заниматься политикой. Там ему предложили должность заместителя управляющего делами Президента РФ. Однако на этой работе он не задержался надолго из-за того, что его карьера пошла в гору. Спустя год он уже был заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, начальником Главного контрольного управления Президента РФ. В 1998 году он занял должность директора Федеральной службы безопасности РФ, а потом совмещал ее с работой секретаря Совета Безопасности РФ.