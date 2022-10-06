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8 минут назад

Алексей Учитель покинул Российский оскаровский комитет

Никита Бородкин

Народный артист РФ Алексей Учитель принял решение покинуть Российский оскаровский комитет после отказа выдвигать на премию отечественные картины. Как сообщает ТАСС, режиссер уже проинформировал об этом своих коллег.

Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учитель также добавил, что не понял, почему президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ принял решение «не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии».

«Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение», — заявил он.

Напомним, что ранее Российский оскаровский комитет покинули кинодеятели Павел Чухрай, Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший и Вера Сторожева.

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