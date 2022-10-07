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19 минут назад

Умер актер «Глухаря» Леонид Банишев

Lenta.ruиещё 1

Ушел из жизни российский актер Леонид Банишев. Об этом сообщает ФАН.

Умер актер «Глухаря» Леонид Банишев
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Банишев ушел из жизни 30 сентября в возрасте 68 лет, о случившемся стало известно только недавно. Смерть наступила в больнице города Дмитрова после четвертого инсульта. Артист был похоронен 4 октября в Сергиевом Посаде, где он проживал и преподавал последние годы.

Банишев родился в 1953 году. Работал в Бугурусланском театре драмы, Чкаловском русском театре драмы и в Душанбинском русском театре. Карьеру актера кино начал в 1980-х. Артист снялся в таких проектах, как «Скорая помощь», «Глухарь. Продолжение», «Метод», «Закон и порядок», «Мент в законе», «Профиль убийцы», «Погоня за тенью». Также известен по фильмам «Акция», «Чужая игра» и «Маленький человек на большой войне».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Леонида Шумского.

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