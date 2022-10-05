Раскрыта личность участницы от России на конкурсе «Миссис Вселенная»

Москвичка Анжела Полежаева в декабре 2022 года отправится в Сеул (Южная Корея) для участия в конкурсе «Миссис Вселенная 2022» (Mrs. Universe 2022). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов конкурса.

Фото: @polinadibrova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) @polinadibrova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Отмечается, что 39-летняя Полежаева ведет популярный блог в социальных сетях, является автором книги «Развод - это начало. Как остаться целой, если половинка отвалилась».

Блогер рассказывает миллионам своих подписчиков об туризме, саморазвитии, отношениях. Сообщение о попадании в финал конкурса она восприняла как «еще один шаг на пути к себе и возможность помочь другим женщинам стать собой».