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6 минут назад

Раскрыта личность участницы от России на конкурсе «Миссис Вселенная 2022»

Илья Родин

Москвичка Анжела Полежаева в декабре 2022 года отправится в Сеул (Южная Корея) для участия в конкурсе «Миссис Вселенная 2022» (Mrs. Universe 2022). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов конкурса.

Раскрыта личность участницы от России на конкурсе «Миссис Вселенная»
Фото:  @polinadibrova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) @polinadibrova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Отмечается, что 39-летняя Полежаева ведет популярный блог в социальных сетях, является автором книги «Развод - это начало. Как остаться целой, если половинка отвалилась».

Блогер рассказывает миллионам своих подписчиков об туризме, саморазвитии, отношениях. Сообщение о попадании в финал конкурса она восприняла как «еще один шаг на пути к себе и возможность помочь другим женщинам стать собой».

В интернете появилась фотография Полежаевой в купальнике, сообщает портал «Мослента».

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