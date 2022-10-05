Корчевников эмоционально раскритиковал уезжающих россиян

Телеведущий Борис Корчевников эмоционально прокомментировал ситуацию с отъездом россиян за границу на фоне частичной мобилизации. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что ранее телеведущий, гендиректор телеканала «Спас» Корчевников навестил в госпитале раненого в Донбассе знакомого.

В прямом эфире канала «Соловьев. Live» со слезами на глазах он рассказал, что люди на фронте отдают жизнь за Родину. Погибают за нее и за тех, кто в тылу.

Корчевников отметил, что не понимает, как могут жить те, кто не любит свою страну, кто даже сейчас, в сложной ситуации, не может изменить свое отношение к ней.

По его мнению, на таких людях можно «ставить крест», так они ничего из себя не представляют, никто и ничто не может научить их патриотизму и человеколюбию.