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31 минуту назад

Путин спросил историка про восстание Пугачева

Российская Газета

На встрече с педагогами, среди которых были учителя истории, Владимир Путин заинтересовался восстанием Емельяна Пугачева. Сам президент одной из причин пугачевского бунта назвал ослабление центральной власти.

Путин спросил историка про восстание Пугачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как вы думаете, что лежало в основе восстания Пугачева и каковы были результаты для российского государства?" - спросил Владимир Путин учителя истории на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".

Педагог из Ижевска такого вопроса явно не ожидал, но ответил, что ключевая причина тех исторических событий - формирование жесточайшего крепостного права.

"Второе - появился такой человек, лидер, который сумел поймать волну недовольства, негодования и возвести ее до такого высокого уровня реализации", - добавил учитель.

"Он же представлялся еще как бы царем. Ведь это же откуда-то возникло, правда? Почему это стало возможным?" - спросил Путин.

Педагог высказал мнение, что здесь сыграли свою роль дворцовые перевороты.

"По сути, это элемент ослабления центральной власти", - прокомментировал Путин. "Тема очень интересная", - добавил он.

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