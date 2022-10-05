Путин спросил историка про восстание Пугачева

На встрече с педагогами, среди которых были учителя истории, Владимир Путин заинтересовался восстанием Емельяна Пугачева. Сам президент одной из причин пугачевского бунта назвал ослабление центральной власти.
"Как вы думаете, что лежало в основе восстания Пугачева и каковы были результаты для российского государства?" - спросил Владимир Путин учителя истории на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года".
Педагог из Ижевска такого вопроса явно не ожидал, но ответил, что ключевая причина тех исторических событий - формирование жесточайшего крепостного права.
"Второе - появился такой человек, лидер, который сумел поймать волну недовольства, негодования и возвести ее до такого высокого уровня реализации", - добавил учитель.
"Он же представлялся еще как бы царем. Ведь это же откуда-то возникло, правда? Почему это стало возможным?" - спросил Путин.
Педагог высказал мнение, что здесь сыграли свою роль дворцовые перевороты.
"По сути, это элемент ослабления центральной власти", - прокомментировал Путин. "Тема очень интересная", - добавил он.