Скидку в 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят

"Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги". Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", - говорится в сообщении.