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55 минут назад

Скидку в 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят с 1 января

ТАССиещё 8

Скидка в размере 30% на оплату госпошлин в РФ через портал госуслуг будет отменена с 1 января следующего года. Об этом в среду сообщает Минфин РФ.

Скидку в 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги" отменят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги". Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года. Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", - говорится в сообщении.

Сейчас для физических лиц действует 30-процентная скидка при оплате госпошлины на портале госуслуг.

Общество,Минфин России,
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