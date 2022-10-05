На границе России с Грузией исчезли очереди машин

Очереди из легковых автомобилей на границе России с Грузией больше нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

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После объявления 21 сентября частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.

Однако затем на российско-грузинской границе в Северной Осетии начала свою работу оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти. 2 октября заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал, что повестки получили свыше 180 человек.

По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, сейчас очереди из легковых автомобилей на границе с Грузией нет.

«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет», - пояснил представитель таможни.