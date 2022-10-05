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7 минут назад

Автомобильная очередь на границе России и Грузии «закончилась»

Алиса Селезнёва

Очереди из легковых автомобилей на границе России с Грузией больше нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

На границе России с Грузией исчезли очереди машин
Фото: ТАССТАСС

После объявления 21 сентября частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.

Однако затем на российско-грузинской границе в Северной Осетии начала свою работу оперативная группа по призыву. В нее входят представители военкомата и органов представительной власти. 2 октября заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев рассказал, что повестки получили свыше 180 человек.

На российско-грузинской границе вручили более 180 повесток

По данным пресс-службы Северо-Кавказского таможенного управления, сейчас очереди из легковых автомобилей на границе с Грузией нет.

«В настоящее время на границе с Грузией нет очереди из легковых автомобилей, и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу, там тоже уже нет», - пояснил представитель таможни.

На сайте таможни о загруженности автомобильных пунктов пропуска отмечается, что в Россию за сутки въехало из Грузии 777 легковых машин. На выезд из страны с 4 октября было оформлено 605 легковых машин.

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