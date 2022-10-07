В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Page Six: королевская семья очень нервничает из-за мемуаров принца Гарри

Газета.Ruиещё 2

Королевская семья очень переживает из-за содержания книги мемуаров принца Гарри. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на королевского писателя.

Королевская семья заявила, что нервничает из-за мемуаров принца Гарри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Том Боуэр, автор книги «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», заявил, что будущая книга герцога Сассекского – это «бомба замедленного действия» для членов королевской семьи. Ранее писатель рассказал, что после смерти королевы Елизаветы II Гарри пытался внести правки в мемуары, так как хотел «убрать и приуменьшить» то, что написал о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, принце Уильяме и Кейт Миддлтон.

Боуэр добавил, что книга может выйти весной 2023 года, и, вероятно, Гарри добавит в нее главу о смерти и похоронах королевы Елизаветы II.

«Там будет больше материала о том, как их обделили, и вся остальная ругань и яд в адрес королевской семьи», — добавил писатель.

Ранее сообщалось, что Карл III ждет выхода книги Гарри, чтобы принять решение о титулах его детей.

Общество,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители