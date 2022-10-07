Королевская семья заявила, что нервничает из-за мемуаров принца Гарри

Королевская семья очень переживает из-за содержания книги мемуаров принца Гарри. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на королевского писателя.

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Том Боуэр, автор книги «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», заявил, что будущая книга герцога Сассекского – это «бомба замедленного действия» для членов королевской семьи. Ранее писатель рассказал, что после смерти королевы Елизаветы II Гарри пытался внести правки в мемуары, так как хотел «убрать и приуменьшить» то, что написал о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, принце Уильяме и Кейт Миддлтон.

Боуэр добавил, что книга может выйти весной 2023 года, и, вероятно, Гарри добавит в нее главу о смерти и похоронах королевы Елизаветы II.

«Там будет больше материала о том, как их обделили, и вся остальная ругань и яд в адрес королевской семьи», — добавил писатель.