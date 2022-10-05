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23 минуты назад

Умер актер из "Глухаря" Леонид Банишев

Газета.Ruиещё 2

Актер Леонид Банишев скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ФАН.

Умер актер из "Глухаря" Леонид Банишев
Фото: Кадр из сериала «Адвокат-7»Кадр из сериала «Адвокат-7»

Банишев умер в больнице города Дмитрова после четвертого инсульта. Актер ушел из жизни 30 сентября, однако известно об этом стало 5 октября.

За свою жизнь артист успел поработать в нескольких театрах, включая Бугурусланский театр драмы, Чкаловский русский театр драмы и Душанбинском русском театре. Свою кинокарьеру он начал в 1980-х. Банишев снялся в таких картинах, как «Скорая помощь», «Глухарь. Продолжение», «Мент в законе», «Профиль убийцы», «Погоня за тенью».

Умер актер сериала «Глухарь» Владимир Таныгин

Ранее умер заслуженный артист РФ Борис Моисеев в возрасте 68 лет.

Общество,Леонид Банишев,Борис Моисеев,
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