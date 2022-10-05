Между ДНР и Ростовской областью отменили таможенный контроль

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отмене таможенного контроля в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью со среды, 5 октября, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что на КПП между ДНР и Ростовской областью нужно проходить лишь паспортный контроль и проверку на запрещенные к обороту предметы.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов. Пушилин стал ВРИО главы ДНР, Леонид Пасечник – ЛНР, Евгений Балицкий – Запорожья, Владимир Сальдо – Херсонской области.
Глава государства 30 сентября выступил с обращением по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Им были подписаны договоры о принятии регионов в состав России.
Сегодня президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.