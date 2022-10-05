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52 минуты назад

Пушилин заявил о ликвидации таможни между ДНР и Ростовской областью

Лера Букина

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об отмене таможенного контроля в пунктах пропуска между ДНР и Ростовской областью со среды, 5 октября, передает ТАСС.

Между ДНР и Ростовской областью отменили таможенный контроль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что на КПП между ДНР и Ростовской областью нужно проходить лишь паспортный контроль и проверку на запрещенные к обороту предметы.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав новых регионов. Пушилин стал ВРИО главы ДНР, Леонид Пасечник – ЛНР, Евгений Балицкий – Запорожья, Владимир Сальдо – Херсонской области.

Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной

Глава государства 30 сентября выступил с обращением по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Им были подписаны договоры о принятии регионов в состав России.

Сегодня президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

Общество,Евгений Балицкий,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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