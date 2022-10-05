В Россию вернулись дешевые горящие туры

У россиян снова появилась возможность приобрести горящие путевки в другие страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов по поиску туров.

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В частности, один из востребованных туроператоров продавал тур в египетскую Хургаду на первые числа октября за 93,8 тыс. рублей на двоих. Сумма включает в себя семидневное проживание в пятизвездочном отеле с питанием «всё включено», трансфер, страховку и прямой перелет бизнес-классом туда-обратно на чартере Egypt Air.

Тенденция возвращения горящих туров на рынок РФ была подтверждена представителями отрасли. В Альянсе турагентств России (АТА) считают, что ситуация связана с объявлением частичной мобилизации в РФ. Там указали на падение продаж новых туров на 30%. В альянсе добавили, что россияне обеспокоены ситуацией и не стремятся отдыхать.

Граждане также могут поселиться на время отдыха в пятизвездочном отеле недалеко от курорта Фетхие в Турции за демократичную стоимость. Им обойдется такой отдых в 80 тыс. рублей на двоих на восемь ночей при покупке тура в «Интуристе». Питание в отеле предлагают «ультра все включено». За девять ночей россияне отдадут 117,3 тыс. рублей в аналогичном отделе в Анталье. Есть туры и гораздо дешевле.

В АТА также отметили, что горящие туры можно купить по всем массовым направлениям. Речь идет о Египте, Турции и Эмиратах. Там добавили, что российские граждане также могут отдохнуть

в Израиле, на Мальдивах, в Сербии, однако таких цен по данным направлениям не найти.