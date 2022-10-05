Педагог подмосковной школы стал учителем года России — 2022

— В День учителя в Доме Пашкова в Москве назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Им стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы №16 города Орехово-Зуево (Московская область), — говорится в сообщении.