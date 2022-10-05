Педагог подмосковной школы стал учителем года России — 2022

Преподаватель истории в школе №16 в Орехово-Зуево стал победителем конкурса «Учитель года России — 2022». Об этом в среду, 5 октября, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.
— В День учителя в Доме Пашкова в Москве назвали имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Им стал Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы №16 города Орехово-Зуево (Московская область), — говорится в сообщении.
Церемония награждения состоится 5 октября в ходе праздничного концерта, посвященному Дню учителя. Преподавателю вручат главный приз конкурса — «Большой хрустальный пеликан». Кроме того, Лутовинов станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.
Специально ко Дню учителя Главархив и Департамент образования Москвы опубликовали новые видеоистории о жизни известных педагогов, считавших процесс воспитания детей своим призванием.
До этого сообщалось, что специалисты изучили документы Главархива Москвы и рассказали о профессии дореволюционной России — классная дама.