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11 минут назад

Умер последний носитель алеутского языка в России

ТАСС

Последний в России носитель алеутского языка, на котором разговаривали креолы северной части Тихого океана, - Геннадий Яковлев умер на Камчатке. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

Скончался последний носитель алеутского языка в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ушел из жизни Геннадий Михайлович Яковлев, последний в России носитель алеутского языка. Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия", - говорится в сообщении.

Алеутский язык - один из эскимосско-алеутских языков, на нем разговаривали коренные жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. В 2010 году в России жили 45 носителей языка, еще около 150 - в штате Аляска в США. В селе Никольское, на острове Беринга - самом крупном из Командорских островов - алеутскому языку учат в школе, местные жители используют в русской речи отдельные алеутские слова.

Общество,Геннадий Яковлев,Владимир Солодов,
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