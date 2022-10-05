Специалисты продолжают тренинги с медведем Диксоном

— Мы продолжаем наши тренинги с Диксоном. Для зоологов важно налаживать контакт с медведем. Когда он привыкает к специалисту и к самим занятиям, с ним легче работать. Каждый день в течение одного часа Диксона приучают к ветеринарным процедурам, — сказала она.