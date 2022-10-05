Специалисты продолжают тренинги с медведем Диксоном

Столичные зоологи продолжают проводить тренинги и ветеринарные процедуры с медведем Диксоном. Об этом в среду, 5 октября, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
— Мы продолжаем наши тренинги с Диксоном. Для зоологов важно налаживать контакт с медведем. Когда он привыкает к специалисту и к самим занятиям, с ним легче работать. Каждый день в течение одного часа Диксона приучают к ветеринарным процедурам, — сказала она.
Акулова добавила, что специалисты активно стимулируют конечности медведя. Благодаря проведенной работе левая лапа стала более активной. Медведь эпизодически пытается самостоятельно подтягивать бедро, но подвижность, в целом, остается на прежнем уровне, отметила гендиректор в своем Telegram-канале.
До этого Светлана Акулова сообщила, что медведь Диксон имеет спокойный и покладистый характер, а рычит он от перевозбуждения во время тренировок. Она отметила, что зоологи оценивают состояние животного как стабильное. Кроме того, к медведю вернулся отменный аппетит.