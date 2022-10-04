Украинский блогер Шарий опроверг свой отъезд из Испании

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий сообщил своим подписчикам, что он не покидал территорию Испании и не планирует этого делать.

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Основатель «Партии Шария» заявил, что Испанию не покидал с мая.

«Я не выезжал ни в какую Италию», – рассказал блогер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по решению суда в Испании отмечается каждые 15 дней и последний раз делал это «пару дней назад».

Ранее суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, поскольку он покинул территорию страны.