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42 минуты назад

На границе России с ДНР отменят таможенный контроль

Илья Родин

Таможенный контроль будет отменен на границе ДНР и РФ на следующий день после подписания президентом России Владимиром Путиным закона о принятии субъекта в состав государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства доходов и сборов республики.

Стало известно, когда отменят таможенный контроль на границе России с ДНР
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Государственная граница между РФ и ДНР приобретет статус административной границы между субъектами Российской Федерации «с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом России соответствующего закона», отметили в ведомстве.

В ДНР заявили, что после вхождения в состав РФ предстоит принять новую конституцию

Соответственно, таможенный контроль в пунктах пропуска осуществляться не будет, подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава России с высокой долей вероятности подпишет указы о признании Запорожья, Донбасса и Херсонской области сегодня, 4 октября, сообщает «Российская газета».

На пункте пропуска «Успенка» появилось объявление, что с полуночи 5 октября таможенный контроль проводиться не будет, пишет Telegram-канал «Донбасс решает».

По данным канала, в социальных сетях идет бурное обсуждение, что будет в итоге с таможенным пунктом. Пользователи предложили сделать из него ресторан с названием «Таможня дает добро».

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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