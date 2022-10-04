В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить пост Пугачевой

В прокуратуру решил пожаловаться руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин . В публикации она назвала своих хейтеров рабами и холопами. «Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения, а именно:

Ранее Алла Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами». «Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», — написала Пугачева.