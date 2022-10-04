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1 час назад

Россияне поддержали референдумы в Донбассе

Lenta.ru

Три четверти россиян — 75 процентов — поддержали вхождение в состав РФ республик Донбасса и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне поддержали референдумы в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом с полной уверенностью о своей поддержке заявило более половины граждан страны — 52 процента. Каждый восьмой респондент — 12 процентов — дал нейтральную оценку произошедшему. Негативно вхождение новых территорий оценили 11 процентов опрошенных.

Кроме того, 83 процента участников опроса посчитали, что Россия должна защищать жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, даже если это приведет к осложнению отношений с другими странами. Противоположную точку зрения озвучили 11 процентов респондентов, еще 6 процентов дать однозначный ответ не смогли.

Всего о проведении референдумов на указанных территориях знали 96 процентов участников опроса, 80 процентов из них были хорошо осведомлены об этом. Впервые услышали о голосовании за вхождение в РФ только 4 процента опрошенных. При этом 77 процентов осведомленных россиян посчитали, что референдумы прошли без серьезных нарушений. Усомнились в честности хода голосования 11 процентов респондентов, еще 12 процентов не стали отвечать или не смогли ответить на этот вопрос.

Референдумы о вхождении в состав России четырех регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей — прошли там с 23 по 27 сентября. Согласно итогам голосования, подавляющее большинство местных жителей поддержали это решение.

Общество,ВЦИОМ,
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