Nestle вложит $1 млрд в защиту кофейных плантаций от изменений климата

Крупнейший производитель кофе в мире Nestle намерен реализовать свою программу к 2030 году и побудить фермеров, поставляющих сырье для бренда Nescafe использовать более эффективные и безопасные для экологии методы ведения сельского хозяйства, "поскольку изменение климата и экстремальные погодные условия угрожают кофейным урожаям".

"У нас не останется достойных кофейных плантаций через 20-30 лет, если мы не предпримем меры сейчас", - убежден глава кофейного подразделения Nestle Дэвид Ренни.

Он пояснил, что программа предусматривает замену кофейных деревьев сортами, более устойчивыми к болезням и климатическим изменениям, технологическую поддержку со стороны Nestle, а также премии для наиболее ответственных поставщиков.

Как сообщил ранее глава Национального совета по кофе Силас Бразилейру, в Бразилии - крупнейшем поставщике кофе в мире - запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне 2023 года. По его данным, к марту будущего года запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков. Под угрозой также урожай на кофейных плантациях в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа.