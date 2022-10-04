В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
41 минуту назад

Nestle вложит $1 млрд в защиту кофейных плантаций от изменений климата

ТАСС

Швейцарская компания Nestle планирует направить один миллиард долларов на спасение кофейных плантаций от климатических изменений. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Nestle вложит $1 млрд в защиту кофейных плантаций от изменений климата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупнейший производитель кофе в мире Nestle намерен реализовать свою программу к 2030 году и побудить фермеров, поставляющих сырье для бренда Nescafe использовать более эффективные и безопасные для экологии методы ведения сельского хозяйства, "поскольку изменение климата и экстремальные погодные условия угрожают кофейным урожаям".

"У нас не останется достойных кофейных плантаций через 20-30 лет, если мы не предпримем меры сейчас", - убежден глава кофейного подразделения Nestle Дэвид Ренни.

Он пояснил, что программа предусматривает замену кофейных деревьев сортами, более устойчивыми к болезням и климатическим изменениям, технологическую поддержку со стороны Nestle, а также премии для наиболее ответственных поставщиков.

Первыми финансовую поддержку получат фермеры в Мексике, Кот-д'Ивуаре и Индонезии, указывает газета.

Как сообщил ранее глава Национального совета по кофе Силас Бразилейру, в Бразилии - крупнейшем поставщике кофе в мире - запасы зерен из-за засухи могут достичь исторического минимума к весне 2023 года. По его данным, к марту будущего года запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как наиболее комфортным был бы уровень в 9-12 млн мешков. Под угрозой также урожай на кофейных плантациях в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители