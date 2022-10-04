После решения Конституционного суда России о том, что жители ДНР являются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами – теперь не нужно проходить промежуточную стадию в виде получения гражданства ДНР.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Российские паспорта выдают в ДНР уже несколько лет, и с каждым годом эта процедура упрощается. Сначала его выдавали тем, у кого есть паспорта ДНР, причем за российскими документами нужно было ехать на территорию России. Теперь российский паспорт можно получить, имея только гражданство Украины и местную прописку. Выезжать на российскую территорию не нужно – документы можно оформить в Донецке, передает РИА «Новости».

Сначала житель республики подает документы через один из приемных пунктов – зачастую они расположены в отделениях почты. Примерно через месяц он получает уведомление, что документы готовы, и можно прийти за ними в миграционную службу ДНР. Сразу можно оформить и российский загранпаспорт.

Ранее Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.