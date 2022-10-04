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8 минут назад

Россияне начали массово покидать Финляндию

Лера Букина

Доля российских граждан, которые вернулись из Финляндии в Россию, 3 октября превысила долю россиян, въехавших в Финляндию из РФ. Это произошло впервые после того, как для туристов из России закрыли финскую границу, сообщил телеканал Yle.

Россияне начали массово покидать Финляндию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что из данной страны в РФ за сутки выехали свыше 1 300 российских граждан. Данный уровень вдвое больше значения, зафиксированного по приехавшим в Суоми. По данным пограничной службы Финляндии, днем ранее в республику въехали 742 гражданина РФ. До этого таких граждан насчитывалось не менее тысячи.

2 октября доля путешественников из России, которые пересекли финскую границу, оценивалась в более чем одну тысячу, тогда как прошлой неделе всего взъезжало 8 тысяч граждан каждый день.

Также сегодня стало известно, что россияне активно выезжают из Казахстана. По данным МВД республики, с начала частичной мобилизации 21 сентября в страну въехали 200 тысяч российских граждан, а выехали — 147 тысяч.

Россияне начали покидать Казахстан

Изначально массовый отток граждан из России начался после объявления частичной мобилизации. Сообщалось, что власти страны собираются призвать на военную службу 300 тысяч человек.

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