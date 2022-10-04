Московский театр подал миллионный иск к Спилбергу

Театр открылся в Москве в 2021 году в рамках проекта «Театры мира — в Москве», там ставили спектакли по известным мюзиклам. Автор «Челюстей» после начала спецоперации якобы прекратил поддержку проекта, труппа из 50 человек лишилась контрактов и площадок. В театре два месяца нет репетиций.

Ранее Александр N рассказал «Газете.Ru», что у них со Спилбергом была договоренность о том, что режиссер будет поддерживать театр «продюсерски и финансово». «Хотя особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке, — рассказал Ширяев. — Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит. В нормальном рабочем режиме мы перестали существовать».