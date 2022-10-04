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1 час назад

Россияне начали покидать Казахстан

Никита Бородкин

Глава МВД Казахстана Марат Ахмежанов заявил, что россияне начали выезжать из республики. Как сообщает «Газета.Ru», он рассказал, что с начала частичной мобилизации 21 сентября в страну въехали 200 тыс. россиян, а выехали — 147 тыс.

«Вчера более 7 тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле», — заявил Ахметжанов.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

Казахстан будет выдавать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

После этого некоторые жители России решили покинуть страну — они направились в государства ближнего зарубежья, в том числе и в Казахстан. В результате некоторое время на границе со стороны России наблюдались огромные пробки, а в Красноярском районе Астраханской области вводили режим повышенной готовности из-за скопления людей.

Общество,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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