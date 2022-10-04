Названы отличия сварщика от художника по металлу

Отличия сварщика от художника по металлу назвала «Мосленте» перформер Александра Weld Queen.
«Я не сварщица и очень не люблю, когда меня так называют. Я художник, а сварка — это метод, которым я работаю. Поймите, сварщик — это человек, который занимается технической профессией, буквально сваривает две детали вместе. Его изделия должны соответствовать стандартам, чтобы вещь была практичной и прочной. Это не про меня, я всего лишь скульптор, работающий с металлом», — сказала художница.
Александра отметила, что получила третий сварочный разряд, который выдается любому ученику политехнического колледжа. Однако в ее деятельности это абсолютно не требуется, а училась она, чтобы появилось понимание технологии работы с металлом.
Ранее раскрыта история исчезновения некоторых скульптур со станции «Площадь Революции». Было 76 бронзовых фигур. Но когда-то этих фигур было 80, просто 4 из них пришлось снять из-за открытия нового вестибюля в 1947 году.