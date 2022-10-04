Названы отличия сварщика от художника по металлу

«Я не сварщица и очень не люблю, когда меня так называют. Я художник, а сварка — это метод, которым я работаю. Поймите, сварщик — это человек, который занимается технической профессией, буквально сваривает две детали вместе. Его изделия должны соответствовать стандартам, чтобы вещь была практичной и прочной. Это не про меня, я всего лишь скульптор, работающий с металлом», — сказала художница.